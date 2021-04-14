جهاز أكتوبر الجديدة يعلن أرقام عمارات مشروع سكن مصر الجاهزة للتسليم

02:00 ص الأربعاء 14 أبريل 2021
جهاز أكتوبر الجديدة يعلن أرقام عمارات مشروع سكن مصر الجاهزة للتسليم

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم شقق مشروع سكن مصر "المرحلة الرابعة" بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم ووحدات العمارة 39، يوم الأربعاء 14/4/2021، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الثلاثاء 20/4/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الأربعاء 21/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وأوضح عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 44، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الأربعاء 28/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 29/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 168، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 5/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 6/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثامن.

مشروع سكن مصر مدينة أكتوبر الجديدة وحدات سكنية وزارة الأسكان

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