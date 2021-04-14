26 أبريل.. بدء تسليم شقق "دار مصر" بالعبور (مواعيد وإجراءات)

02:30 ص الأربعاء 14 أبريل 2021
26 أبريل.. بدء تسليم شقق "دار مصر" بالعبور (مواعيد وإجراءات)

مشروع دار مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، يوم الإثنين 26 أبريل الجاري حتى يوم 26 مايو المقبل، في تسليم 504 وحدات سكنية (21 عمارة) كاملة التشطيب أكواد (211 – 311 - 421) للفائزين بها بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الخميس 29/4/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الخميس 6/5/2021.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الأربعاء 19/5/2021، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأربعاء 26/5/2021.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان و التعمير فرع العبور )سوق العبور(، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.​

مشروع دار مصر مدينة العبور وحدات سكنية وزارة الأسكان

الخبر التالى:

يضاعف الإنتاجية ويرشد الاستهلاك.. مستشار وزير الري يكشف أسباب اللجوء للري الحديث
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:20 وفاة حتى الآن.. لحظة اشتعال النيران بأتوبيس ركاب حادث أسيوط (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا