ارتفاع حرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:51 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
ارتفاع حرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس في الليل لطيف على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من حنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 27- 15، السواحل الشمالية 22- 15، جنوب سيناء 29- 20، شمال الصعيد 29- 17، جنوب الصعيد 34- 20.

طقس الخميس

أوضحت الهيئة أن طقس الخميس، حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 30- 16، السواحل الشمالية 24- 15، جنوب سيناء 32- 20، شمال الصعيد 32- 17، جنوب الصعيد 35- 20.

طقس الجمعة

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة المقبل، حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 32- 17، السواحل الشمالية 24- 16، جنوب سيناء 35- 20، شمال الصعيد 36- 18، جنوب الصعيد 38- 22.

الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية حالة الطقس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا