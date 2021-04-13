ارتفاع حرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس في الليل لطيف على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من حنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 27- 15، السواحل الشمالية 22- 15، جنوب سيناء 29- 20، شمال الصعيد 29- 17، جنوب الصعيد 34- 20.

طقس الخميس

أوضحت الهيئة أن طقس الخميس، حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 30- 16، السواحل الشمالية 24- 15، جنوب سيناء 32- 20، شمال الصعيد 32- 17، جنوب الصعيد 35- 20.

طقس الجمعة

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة المقبل، حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 32- 17، السواحل الشمالية 24- 16، جنوب سيناء 35- 20، شمال الصعيد 36- 18، جنوب الصعيد 38- 22.