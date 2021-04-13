بالقاهرة الجديدة وأكتوبر.. "التعمير والإسكان" يطرح شققًا جديدة للحجز (أسعار وشروط)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنك التعمير والإسكان بدء الحجز في شقق مشروع المنتزه بمدينة 6 أكتوبر، وهي وحدات نصف تشطيب، بمنطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات، وكذلك مشروع أكسيا في القاهرة الجديدة، بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الخامس، ضمن وحدات الإسكان الفاخر.

ويتم التقديم بشكل إلكتروني على الموقع المخصص للحجز بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية (اضغط هنا).

وينشر "مصراوي" خطوات الحجز وأسعار ومواصفات الوحدات وكراسة الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

2- تعتبر كراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.

3- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

4- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

5- يقر المتقدم للحجز بمعاينة المشروع والعمارة والوحدات المعروضة والموضح بيانها.

6- وحدات الدور الأرضي تشمل حدائق بمساحات مختلفة. الكراسة المعاينة التامة النافية للجهالة وبالموافقة على شرائها بحالتها الراهنة.

7 - جميع المخاطبات الصادرة من البنك لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانونًا طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.

الأسعار والمواصفات:

بالنسبة لمشروع القاهرة الجديدة، يقع المشروع على أرض المجاورة 2 ب ج، بالمنطقة الشمالية بالتجمع الخامس على مساحة 46 فدانًا، ويتكون من 711 وحدة بنسبة بنائية 20%.

الوحدات المعروضة للحجز 20 وحدة كاملة التشطيبات بمساحات 156 مترًا حتى 167 مترًا، وسجل سعر الشقة الـ156 الدور الأرضي بالحديقة 3 ملايين و75 ألف جنيه، بينما سجلت أقل وحدة في المشروع ومساحتها 165 في الدور الرابع 2 مليون و690 ألف جنيه.

ويتم سداد مقدم حجز 200 ألف جنيه إضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، واستكمال الـ25% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

كما يتم سداد باقي ثمن الوحدة الـ75% يتم سداده على أقساط شهرية متساوية لمدة 10 سنوات بعائد 12: 25% متناقصة طبقًا للقيمة البيعية الموضحة بالجدول المرفق، يستحق القسط الأول من الشهر التالي لتاريخ التعاقد على الوحدة، بجانب سداد 6% من قيمة الوحدة كوديعة أعمال صيانة.

أما مشروع 6 أكتوبر، سجلت أقل وحدة في المشروع 981 ألف جنيه ومساحتها 132 مترًا، حيث يتم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه، ثم استكمال جدية الحجز لـ15% حيث سيتم سداد 47 ألف آخرى، ويتبقى 834 ألف يتم سدادها لمدة 10 سنوات بفائدة 12.5%.

كما سجلت الوحدة الـ174 مترًا مليونًا و460 ألف، حيث يتم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه ثم استكمال جدية الحجز لـ15% حيث سيتم سداد 119 ألف، ويتبقى مليون و241 ألف يتم سدادها لمدة 10 سنوات بفائدة 12.5%.

وتتمثل طريقة السداد في دفع مقدم حجز 100 ألف جنيه إضافة إلى 1000 جنيه مصروفات تسجيل، ثم استكمال الـ15% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

كما يتم سداد باقي ثمن الوحدة الـ85% على أقساط شهرية متساوية لمدة 10 سنوات بعائد 12%، 25% متناقصة طبقًا للمبالغ الموضحة بالجدول المرفق، يستحق القسط الأول من الشهر التالي لتاريخ التعاقد على الوحدة، وسداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة أعمال صيانة.​