%60 أمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة 6 أيام حتى الأحد 4 أبريل
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 30 مارس حتى يوم الأحد 4 أبريل، والتي جاءت على النحو التالي:
الثلاثاء:
فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.
الأربعاء:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 60% والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ولوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
السبت:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
الأحد:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
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