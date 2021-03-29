%60 أمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة 6 أيام حتى الأحد 4 أبريل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 30 مارس حتى يوم الأحد 4 أبريل، والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاثاء:

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الأربعاء:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 60% والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ولوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

السبت:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الأحد:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.



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