"أفريقية النواب" تطالب بترجمة المسلسلات المصرية لأفريقيا وإنشاء المراكز الثقافية

(مصراوي):

أشاد النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالمجهودات التي تقوم بها مراكز الدراسات والمراكز البحثية، مؤكدًا أن المراكز بمثابة بنك للمعلومات للجهات الحكومية؛ لإعداد رؤى تشكل التوجه في المستقبل وتحديدًا في أفريقيا.

ولفت رئيس لجنة الشئون الأفريقية في اجتماع اللجنة اليوم بحضور مندوبي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية للتعرف على رؤية المركز في أفريقيا، إلى أنه لابد من إعداد تصور ورؤية مكتوبة للتقارب الأفريقي لتتم الاستعانة بها لطرحها وإمكانية تنفيذها، وكيفية تفعيل الدبلوماسية الشعبية ووضع آليات يمكن تنفيذها.

وتابع "الجبلي"، أنه لابد من التركيز على عدد من الأطر يمكننا من خلالها التقرب لأفريقيا على سبيل المثال الدور الثقافي بأن يتم ترجمة المسلسلات المصرية وإنشاء المراكز الثقافية المصرية في البلدان الأفريقية.

وشدد على أن التقارب مع أفريقيا أصبح قرارًا استراتيجيًا تنفذه الدولة ولابد من التفعيل وليس الشعارات وإيجاد آلية للتنسيق بين الوزارات المعنية بالشئون الأفريقية خاصة أنهم يعملون في جزر منعزلة ولابد من تفعيل هذا التقارب.