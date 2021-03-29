رئيس اتحاد "التايكوندو" لحسام غالي: آن الآوان لمعاملة الرياضيين بطريقة مختلفة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسام غالي عضو اللجنة الرياضية بالبرلمان، اليوم الاثنين، رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة بطرح جميع مشكلاتهم أمام أعضاء اللجنة بمجلس النواب، للعمل على تذليل أي عقبة تواجهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النانب محمود حسين، رئيس اللجنة بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

وواصل غالي حديثه: "نسعى لحل المشكلات حتى يتم محاسبة كل من يقصر في عمله من أفراد البعثات الأوليمبية".

واعترض عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، على جملة محاسبة المقصرين، قائلًا: "آن الآوان أن نعامل الرياضيين المصريين بطريقة مختلفة وأن نبتعد عن جلد الذات واستخدام مصطلحات مثل الحساب وغيرها".

وأضاف: "أنا بطل عالم وطالع من تحت، وهو ما يواجه الرياضيين الحاليين فهم يتركون ابنائهم وعملهم ويواجهون ضغط عصبي خاصة الألعاب القتالية والعالم كله يتعامل بطريقة معينة، وآن الآوان أن تكون المعاملة مختلفة وبعيدة عن الحساب وجلد الذات".

وواصل: "حتى لو أخفق اللاعب فوصوله للأولمبياد في حد ذاته هو عمل رائع ويجب تحفيزه مهما كانت النتائج، وهو ما يتطلب أن توجه به اللجنة وسائل الإعلام بعدم الهجوم على الرياضيين الذين لم يحالفهم الحظ".

وعلق غالي قائلًا: "ما قصدته هو أن يقوم الاتحاد المختص بمحاسبة لاعبيه"، فعقب رئيس اتحاد التايكوندو: "اعتقدت أن الحساب سيكون من قبل الرأي العام"، وتابع: "لا أتهرب من دوري ولكن ما أقصده هو دعم اللاعبين من خلال اللجنة سواء باصدار بيانات داعمه تنشر في وسائل الإعلام".

وقال النائب خالد بدوي، إن مشكلات اللاعبين أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يسعى لحلها هو وزير الشباب، مقترحًا عقد لقاء دوري يجمع وزير الشباب بجميع الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2021، للعمل على حل أي مشكلة تواجههم.

ورد وزير الشباب، على مشكلة إثارة مشكلات اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بالفعل كان هناك مشكلات خاصة بالمصارعة وبعض اللاعبين سافروا أمريكا وأعدوا فيديوهات تحتوي على تحريض وبدأنا نتابع تلك الفيديوهات ووضعنا العلاج لتلك الإشكالية".

وكشف الوزير إمكانية عقد دورات تدريبية للاعبين في أكاديمية ناصر حول المواطنة واستيراتيجيات الأمن القومي، لزيادة الوعي لديهم.