القاهرة: رفع كفاءة مسار موكب المومياوات من المتحف المصري حتى الفسطاط

(مصراوي):

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة إن الأجهزة التنفيذية في المحافظة تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، استعدادًا لحدث نقل المومياوات الملكية الذي ينتظره المصريون والعالم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الاثنين، أعمال رفع كفاءة مسار المومياوات الملكية منذ خروجها من المتحف المصري بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط.

وأكد المحافظ أن كافة أجهزة المحافظة تواصل استعدادتها للحدث الكبير الذي يعد الأول من نوعه في العالم لنقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد والموكب المبهر عبر شاشات التلفزيون مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تعمل على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد.

وأكد عبدالعال أن المحافظة تكثف من أعمالها لرفع كفاءة مسار موكب المومياوات الملكية منذ خروج الموكب من ميدان التحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب.

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة والعناية بنظافة أسطح وواجهات العقارات ورفع كفاءة الإنارة ودهان أسوار الكباري.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بشباب مبادرة "جمل مدينتك" التي تنظمها محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وينفذها الشباب في الفترة من 19 مارس حتى 5 أبريل في جميع شوارع وميادين العاصمة القريبة من مراكز الشباب بالمحافظة أثناء مشاركتهم الأجهزة التنفيذية في تجميل مسار المومياوات من ميدان التحرير حتى متحف الحضارات حيث يشاركون في طلاء الأرصفة ووضع بانرات للتعريف بأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية قديمًا وحديثًا.

وأشاد المحافظ بعمل الشباب المشاركين في المبادرة ووعيهم الوطني بأهمية الحدث الكبير ورغبتهم في المشاركة فيه بأعمال تستهدف خدمة المجتمع.