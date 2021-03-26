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وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالإسكندرية

11:47 م الجمعة 26 مارس 2021
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالإسكندرية

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأوضح التقرير، الصادر الجمعة، بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية الصفوة للتدريب والكائن مقرها في ( فيكتوريا - شارع الجلاء - أمام مستشفى الثغر - الإسكندرية )، وتدعي أنها تمنح شهادات في مجال التمريض، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

واصدر وزير التعليم العالي قرارًا بإغلاق المنشأة، كما قام بمخاطبة محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي.​

خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي السيد عطا الإسكندرية

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