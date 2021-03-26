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برلماني يتقدم بطلب إحاطة جديد لوزير النقل بشأن قطاري سوهاج

10:29 م الجمعة 26 مارس 2021
برلماني يتقدم بطلب إحاطة جديد لوزير النقل بشأن قطاري سوهاج

قطاري سوهاج

(مصراوي):

تقدم النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجة إلى وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، إعمالاً لحكم المادة 134 من الدستور، والمواد أرقام 212 ، 213 ، 214 من اللائحة الداخلية للمجلس، على إثر حادث قطاري سوهاج الذي وقع في ظهر اليوم الجمعة. ​

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان صدر له اليوم الجمعة: "رغم الدعم المطلق الذي وجدته هيئة سكك حديد مصر، من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي كلّف الدولة مليارات الجنيهات،إلا أننا نٌصدم من وقت لآخر بفاجعة تصادم القطارات، واستشهاد وإصابة عشرات الركاب كل عام، نتيجة إصرار وزارة النقل، وهيئة سكك حديد مصر، على أسلوبها العقيم في إدارة القطاع، وعدم مسايرة التوجه العالمي في تقليل تدخل العنصر البشري في العمل بهذا القطاع، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة فيه".

وتابع أنه وفقًا لهذه المعطيات طالب النائب بضرورة توضيح الأسباب الحقيقية بالأدلة المقنعة للحادث وإعلانها للمواطنين، فضلاً عن توضيح موقف الوزارة لمنع تكرار تلك الحوادث الجسيمة من خلال تدريب وتأهيل العاملين فيها.

تصادم قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج أحمد رمزي كامل الوزير هيئة سكك حديد مصر

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