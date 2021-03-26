غدًا.. نواب "تنسيقية الأحزاب" يتقدمون بطلبات إحاطة عاجلة بشأن قطاري سوهاج
(مصراوي):
يعتزم كل من النائب عمرو درويش، النائب أحمد مقلد، النائب علاء عصام، والنائبة مرثا محروس، والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقدم بطلبات إحاطة غدًا في مجلس النواب، موجهةً لوزير النقل الفريق كامل الوزير، بشأن حادث قطاري سوهاج، للوقوف على حقيقة ما حدث والسؤال عن استعدادات الوزارة علي مدار السنوات السابقة للتعامل مع مثل هذه المشكلات.
وأكد النواب في بيان لهم، اليوم الجمعة، الاستمرار في متابعة الوضع الراهن لحظةً بلحظة للتأكد من تقديم الرعاية الصحية للمصابين.
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