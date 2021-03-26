أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الكنيسة القبطية تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

10:24 م الجمعة 26 مارس 2021
الكنيسة القبطية تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن ضحايا قطاري سوهاج.

وأكدت الكنيسة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها إذ تثمن جهود أجهزة الدولة في الارتقاء بكافة أدواتها، وتثق في قدرة مصر على الحيلولة دون وقوع مثل هذا الحادث والوقوف على أسبابه لمعالجتها.

وقال البابا تواضروس: "سنصلي دائمًا لكي يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".

حادث قطاري سوهاج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني سوهاج

الخبر التالى:

رئيس الإنجيلية عن حادث سوهاج: نشعر بألم بالغ لمن فقدوا ذويهم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مهاب مميش يكشف الموعد المتوقع لانتهاء أزمة السفينة الجانحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا