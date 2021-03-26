الكنيسة القبطية تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج
كتب- مينا غالي:
نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن ضحايا قطاري سوهاج.
وأكدت الكنيسة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها إذ تثمن جهود أجهزة الدولة في الارتقاء بكافة أدواتها، وتثق في قدرة مصر على الحيلولة دون وقوع مثل هذا الحادث والوقوف على أسبابه لمعالجتها.
وقال البابا تواضروس: "سنصلي دائمًا لكي يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".
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