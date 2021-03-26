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رئيس الإنجيلية عن حادث سوهاج: نشعر بألم بالغ لمن فقدوا ذويهم

10:25 م الجمعة 26 مارس 2021
رئيس الإنجيلية عن حادث سوهاج: نشعر بألم بالغ لمن فقدوا ذويهم

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفة الإنجيليَّة بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا حادث تصادم القطارين بسوهاج، الذي وقع اليوم الجمعة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، في بيان له: "نشعر بألمٍ بالغ لمن فقدوا ذويهم في هذا الحادث، ونصلي إلى الله ليمنحهم العزاء والصبر، ونصلي لأجل شفاء جميع المصابين. كما نقدر جميع مجهودات الدولة في التعامل مع هذا الحادث، ونتمنى السلامة والأمان لبلادنا العزيزة وشعبها العظيم".​

أندريه زكي حادث قطاري سوهاج تصادم قطاري سوهاج الطائفة الإنجيلية بمصر

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