هل توقفت حركة القطارات عقب حادث قطاري سوهاج؟ مسئول بالسكة الحديد يجيب

كتب– أسامة علي:

كشف مصدر في هئية السكة الحديد، موقف حركة القطارات في الوجهين القبلي والبحري، عقب حادث تصادم قطاري سوهاج.

وشهدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة، حادث تصادم قطاري سكة حديد، بقرية الصوامع مركز طهطا، ما أسفر عن مصرع 32، وإصابة 114.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن حركة القطارات منتظمة في الوجهين البحري والقبلي، موضحًا أن جميع القطارات من القاهرة خرجت في مواعيدها.

قالت هيئة السكك الحديدية، في بيان عاجل لها، حول أسباب وقوع الحادث: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 صباحًا تجاوز قطار 2011 مكيف "أسوان / القاهرة" سيمافور 709، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.