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"نريد برلمانًا يسأل الحكومة".. لميس الحديدي تعلق على حادث قطاري سوهاج

09:20 م الجمعة 26 مارس 2021
"نريد برلمانًا يسأل الحكومة".. لميس الحديدي تعلق على حادث قطاري سوهاج

لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن "حادث قطاري سوهاج كان رهيبًا، مضيفة أن الحادث تم بعد فتح بلف الخطر في بعض عربات قطار، فتوقف، واصطدم به قطار مكيف كان متجهًا من أسوان إلى القاهرة، وحتى الآن مات 32 ضحية.

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "ON": "الرئيس السيسي توعد اليوم في بيان واضح أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء".

وتابعت الحديدي: "أثق في كل ما يقوله الرئيس، ونريد المحاسبة السياسية أيضًا، يجب أن يقوم البرلمان عبر نواب محافظة سوهاج بدوره في محاسبة الحكومة، نريد برلمانًا يسأل الحكومة، ونريد المحاسبة الجنائية في المقام الأول.. دم المصريين مش هدر".

لميس الحديدي حايا حادث قطاري سوهاج حادث قطار تصادم قطاري سوهاج

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