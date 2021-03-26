رئيس الوزراء يزور مصابي حادث "قطاري سوهاج"
كتب– محمد سامي:
زار انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين به.
وأطمأن رئيس الوزراء من أطباء المستشفى على الحالة الصحية للمصابين، موجهًا بتوفير أقصى رعاية صحية لهم، كما وجّه بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة بشكل عاجل.
وكلّف رئيس الوزراء بتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الفور، مؤكدًا: "أي مطالب مستعدون لتوفيرها، وسأتابع شخصيًا تنفيذ ذلك".
وأكد مدبولي للمصابين أنه سيتم متابعة الحالة الصحية أولًا بأول، حتى يتم تماثلهم للشفاء تمامًا.
الخبر التالى:مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء من سوهاج (بث مباشر)
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