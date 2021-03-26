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مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء من سوهاج (بث مباشر)

06:19 م الجمعة 26 مارس 2021
مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء من سوهاج (بث مباشر)

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- أحمد مسعد:

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتصريحات تلفزيونية، عن آخر مستجدات حادث قطاري سوهاج على القناة الأولى المصرية.

ووصل رئيس الوزراء، ووزيرا التعليم العالي والصحة إلى مستشفى سوهاج العام لزيارة مصابي حادث تصادم "قطاري سوهاج".

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