مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء من سوهاج (بث مباشر)

كتب- أحمد مسعد:

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتصريحات تلفزيونية، عن آخر مستجدات حادث قطاري سوهاج على القناة الأولى المصرية.

ووصل رئيس الوزراء، ووزيرا التعليم العالي والصحة إلى مستشفى سوهاج العام لزيارة مصابي حادث تصادم "قطاري سوهاج".