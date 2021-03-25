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الإسكان: عدم مطابقة 88869 طلبا لشروط حجز شقق "سكن لكل المصريين"

10:17 ص الخميس 25 مارس 2021
الإسكان: عدم مطابقة 88869 طلبا لشروط حجز شقق "سكن لكل المصريين"

عاصم الجزار

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إنه تم الانتهاء من الدفعة الأولى للفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، وشملت أكثر من 90% من إجمالي طلبات الحاجزين المُسددين والمُسجلين بعدد 276340 طلبا، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان وكراسة الشروط.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نتائج الفرز حتى تاريخه لطلبات العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، قد أسفرت عن مطابقة 187471 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 88869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ 27632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئي.​

عاصم الجزار شقق سكن لكل المصريين وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية

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