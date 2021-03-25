بعد ظهور النتيجة.. الإسكان: حالتان لن تقبل تظلماتهم في مبادرة "سكن لكل المصريين"

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط.

وتابعت: "أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال الفترة المحددة لتلقي التظلمات، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، ويتم إرسال طلب التظلم إلكترونيا فقط وليس من خلال أي وسيلة أخرى عن طريق إدخال الرقم القومي للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب على الرابط (اضغط هنا) مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصى".​