أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

إحباط تهريب 7 أجهزة كشف عن الذهب والمعادن بمطار القاهرة

10:34 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
إحباط تهريب 7 أجهزة كشف عن الذهب والمعادن بمطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب 7 أجهزة خاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن غالية الثمن، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه، وتبين من فحصها أنه سبق تحرير محضر تهريب له عام 2019.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك، في راكب مصري قادم من الإمارات، و بفحص أمتعته على جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة محمد صلاح مأمور الجمارك، تلاحظ وجود أجسام غريبة داخل حقائبه.

وتابعت المصادر، بالعرض على أحمد سيد رئيس قسم الجمارك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، ضمت كل من، توني فكري ودينا حسن مأمورا الجمارك، تلاحظ وجود 7 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الجمارك ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.​

جمارك مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي أجهزة كشف عن الذهب التهريب

الخبر التالى:

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيِّنا" بقنا ودمياط
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البورصة توقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط حاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا