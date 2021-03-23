"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين

كتب- مينا غالي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس عقدت 36 جلسة خلال الفترة من أول يوليو حتى ديسمبر 2020، وتلقت خلالها 213 شكوى، حيث أصدرت اللجنة توصياتها في 205، إرساءً لمبدأ الالتزام بالمسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله وحماية حقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.

وأضاف أن لجنة الشكاوى تلقت 102 شكوى إلكترونية، شملت 35 شكوى من مواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الإلكترونية، و3 شكاوى قدمتها تقارير لجنة الرصد التابعة للمجلس، و35 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات، و10 شكاوى مقدمة من شخصيات عامة، كما شملت 32 شكوى من شركات وأندية وصحف ووكالات وشكويين من أعضاء المجلس.

كما تضمنت الشكاوى 69 شكوى ضد برامج وإعلاميين، و96 شكوى ضد إعلاميين وصحفيين و24 شكوى ضد مواقع إلكترونية، و6 شكاوى ضد صفحات التواصل الاجتماعي، و34 شكوى ضد صحف ووكالات أنباء و6 ضد شركات، و5 ضد جهات حكومية وهيئات رسمية، و7 ضد شخصيات عامة، و44 ضد قنوات.

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