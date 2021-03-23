أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين

06:00 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس عقدت 36 جلسة خلال الفترة من أول يوليو حتى ديسمبر 2020، وتلقت خلالها 213 شكوى، حيث أصدرت اللجنة توصياتها في 205، إرساءً لمبدأ الالتزام بالمسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله وحماية حقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.

وأضاف أن لجنة الشكاوى تلقت 102 شكوى إلكترونية، شملت 35 شكوى من مواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الإلكترونية، و3 شكاوى قدمتها تقارير لجنة الرصد التابعة للمجلس، و35 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات، و10 شكاوى مقدمة من شخصيات عامة، كما شملت 32 شكوى من شركات وأندية وصحف ووكالات وشكويين من أعضاء المجلس.

كما تضمنت الشكاوى 69 شكوى ضد برامج وإعلاميين، و96 شكوى ضد إعلاميين وصحفيين و24 شكوى ضد مواقع إلكترونية، و6 شكاوى ضد صفحات التواصل الاجتماعي، و34 شكوى ضد صحف ووكالات أنباء و6 ضد شركات، و5 ضد جهات حكومية وهيئات رسمية، و7 ضد شخصيات عامة، و44 ضد قنوات.

163413316_3970852422968914_25427929488661524_n162882462_194162052161193_3703387429579359609_n164057759_196936685541047_597767774881831056_n

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام شكاوي الإعلام المواقع الإلكترونية

الخبر التالى:

​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا