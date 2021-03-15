الأوقاف: "الحق في القرآن وتطبيقاته في حياتنا" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن ننشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا"، كما أكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة بمسجد السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

ويشارك وزير الأوقاف، أهالي محافظة جنوب سيناء احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق ١٩ مارس كل عام، ذكرى رفع العلم المصري على أرض طابا.