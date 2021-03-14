أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

"لم يقنن أوضاعه حتى الآن".. مصدر بـ"الإعلاميين" يوضح موقف رامز جلال من الظهور في رمضان

09:15 م الأحد 14 مارس 2021
"لم يقنن أوضاعه حتى الآن".. مصدر بـ"الإعلاميين" يوضح موقف رامز جلال من الظهور في رمضان

رامز جلال

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين، أن الفنان رامز جلال لم يحصل حتى الآن على تصريح مزاولة المهنة الخاص بالنقابة للظهور الإعلامي كمقدم برامج في رمضان.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" اليوم الأحد، أن رامز سبق أن تقدم بالتماس للنقابة لإلغاء قرار منع ظهوره، وهو الأمر الذي أرجأت النقابة النظر فيه لحين انتظار موقفه وتقنين أوضاعه مع النقابة تمهيدًا للظهور عبر شاشة "MBC" في شهر رمضان المقبل.

وشدد المصدر على أنه في حال عدم حصول رامز على تصريح مزاولة المهنة قبيل شهر رمضان، سيتم منعه من الظهور في برنامجه، وفي حال بث البرنامج بالمخالفة لقرار النقابة سيتم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكون البرنامج مخالفًا، ومن ثم يتخذ المجلس قراره بشأنه باعتباره صاحب السلطة على القنوات والبرامج.

وأعلن رامز جلال عن برنامجه لشهر رمضان المقبل وهو "رامز مريض نفسي" عبر شاشة mbc مصر.

وأكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن القانون رقم 93 لسنة 2016 يلزم رامز بالحصول على تصريح، وسيكون هناك بلاغ للنائب العام بتهمة انتحال صفة، عقب قرار منع ظهوره العام الماضي.

رامز جلال نقابة الإعلاميين رمضان 2021

الخبر التالى:

​الإسكان: ندرس مخطط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية وبدء التنفيذ قريبًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق لمحمد رمضان على إصابة نجل الفنانة لبنى ونس: "ليس لي دخل"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا