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نائب وزير الآثار تبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وصربيا

09:36 م السبت 13 مارس 2021
نائب وزير الآثار تبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وصربيا

استقبلت غادة شلبي سفير جمهوريا صربيا بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة جوجوسلاف لي فوكادينوفيك سفير جمهوريا صربيا بالقاهرة، وبالما مركوفيك دراجان رئيس ومؤسس حزب "صربيا المتحدة" وعضو البرلمان الصربي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وصربيا في مجال السياحة.

وبحسب بيان اليوم، حضر اللقاء المستشار عبدالمحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة.

وأكدت نائبة الوزير، الاهتمام بتوطيد العلاقات المصرية الصربية خاصة في مجال السياحة.

واستعرضت شلبي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة للعودة التدريجية الآمنة للسياحة واحتواء تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد المسئول الصربي تميز العلاقات المصرية الصربية، مشيرا إلى أن مصر تعتبر ثاني وجهة سياحية مفضلة لدى المواطن الصربي بعد اليونان، مما يمثل فرصة جيدة للمقاصد السياحية المصرية لجذب مزيد من السائحين الصرب.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات سياحية لعدد من أكبر الأطباء الصرب والأشهر على مستوى الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، بالاضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات طلابية إلي البحر الأحمر وربطها بزيارات إلى كل من الأقصر وأسوان لجذب شريحة طلاب المدارس والجامعات.

جوجوسلاف لي فوكادينوفيك صربيا غادة شلبي

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