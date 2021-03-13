"حماة وطن": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان

(مصراوي):

قال كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، إن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مجرد شو إعلامي يحاول إحداث البلبلة، ولا تمت للواقع بصلة تمامًا، بل إنها تعتمد على روايات من أكاذيب عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة خارج البلاد في محاولة لإثارة البلبلة والفوضى.

وأكد مصيلحي، في بيان اليوم السبت، أن تلك المنظمات اعتادت نشر تقارير مشبوهة حول مصر، بغرض منها استمرار حصولها على الدعم المالي من الدول الداعمة للمنظمات، والتي تحاول أن تنال من مصر من أجل تنفيذ مخططات سعوا إليها إبان حكم الجماعة الإرهابية.​