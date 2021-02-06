حدث ليلاً| السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الطرق بالقاهرة الجديدة.. والصحة تعلن بيان كورونا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى اليوم.

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السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق والكباري في القاهرة الجديدة (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع مركز النقل المتكامل، والذي تم إنشائه على مساحة 300 فدان، ويقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري والمقابل لمطار القاهرة الدولي.

ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب" مقطع فيديو يقول خلاله أحد مهندسيي المشروع موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: "طبقًا لتوجيهاتكم، فإن التخطيط والتصميم لمركز نقل متكامل يحتوي على موقف نقل إقليمي ومنطقة إدارية ومنطقة تجارية ومحطة المترو الأخيرة للخط الرابع وورش خط المترو للخط الرابع، ويسهل التنقل والدخول والخروج من وإلى المركز".

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العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر، ملقاة داخل مصرف، بدائرة مركز الخانكة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد عبدالسلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة شخص متوفي، دائرة المركز.

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العربية: رئيس الحكومة الليبية الجديد مقرب من الإخوان

بعدما أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، الجمعة، فوز المرشح عبد الحميد الدبيبة برئاسة الوزراء الليبية الانتقالية، يصبح بذلك رئيس الحكومة الخامس منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

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المحكمة الجنائية الدولية تقر بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

مهدت المحكمة الجنائية الدولية الطريق لإجراء تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقضت المحكمة يوم الجمعة في لاهاي بأن للمحكمة ولاية قضائية على المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، مثل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

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السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة لصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" في وقت مبكر صباح اليوم السبت ان وزير الخارجية السعودي تلقى، اتصالاً هاتفياً مساء الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن استعرضا خلاله" العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثاً خاصاً للرئيس الأمريكي

رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في اليمن.

وذكرت الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن الحكومة اليمنية رحبت بتعيين الرئيس الأمريكي لـ" تيم ليندر كينغ" مبعوثا خاصا لليمن، وعدّت ذلك خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه للنيجيرية نجوزي اوكونجو إيويلا في السباق الذي يتنافس فيه مرشحتان لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، مما يعني أن المنصب أصبح لصالحها.

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مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في سلسلة جرائم طعن في لندن

قتل رجل في سلسلة من خمس عمليات طعن على الأقل في جنوب لندن مساء الجمعة.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الحوادث التي وقعت في كرويدون بجنوب لندن، اثنان منهم في حالة حرجة.

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بايدن يخالف التقاليد ويمنع ترامب من الحصول على تقارير استخباراتية

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن منح سلفه دونالد ترامب إمكانية الوصول المستمر إلى المعلومات الاستخباراتية السرية، كما هو معتاد.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" التلفزيونية نشرت مساء الجمعة إن ترامب أظهر "سلوكا خاطئا" ويمكن أن يسرب معلومات سرية.

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