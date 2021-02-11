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40% رسوم جدية.. وزير التنمية المحلية يكشف آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

11:09 ص الخميس 11 فبراير 2021
40% رسوم جدية.. وزير التنمية المحلية يكشف آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المراكز التكنولوجية في المدن والمراكز والأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل.

وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم، أن ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح لإثبات الجدية إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.​

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء

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