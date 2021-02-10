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لتوفير فرص عمل.. الحكومة توافق على قرار جمهوري جديد

05:30 م الأربعاء 10 فبراير 2021
لتوفير فرص عمل.. الحكومة توافق على قرار جمهوري جديد

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية"، والمُوقعة في القاهرة بتاريخي 23 و24 ديسمبر 2020.

ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزاً لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات. ​

مجلس الوزراء قرار جمهوري فرص عمل

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