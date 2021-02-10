الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.​