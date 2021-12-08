السيسي يشهد فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي ومؤتمر "الايسيسكو"

القاهرة- أ ش أ:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المنتدى العالمي للتعليم العالي يعقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي بعنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة، في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وأوضح المتحدث أن المنتدى ينعقد هذا العام بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس السيسي وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.​