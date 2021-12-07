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تصل إلى حد العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب سرعات الرياح

10:15 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
تصل إلى حد العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب سرعات الرياح

الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يستمر هبوب رياح جنوبية غربية جافة وباردة على الساحل الغربي خلال ساعات الليل لتعطي مزيدًا من الإحساس ببرودة الطقس على محافظات السواحل الغربية.

وأوضحت الأرصاد الجوية في منشور على صفحته عبر موقع "فيسبوك" اليوم، أن الرياح تتقدم مع الوقت إلى الداخل لتكون ذروة نشاطها خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 55 كم في الساعة وتزيد هباتها بكثير لتعمل على إثارة الرمال والأتربة على غرب البلاد والدلتا والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وسيناء تصل الي حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وأضافت: "كما تؤدي سرعات الرياح العالية على مسطح البحر المتوسط إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير ومن المتوقع ان تصل إلى 5 أمتار على سواحل الإسكندرية ومطروح وجميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط".

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سرعة الرياح الطقس العاصفة الأرصاد

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