حالة الطقس غدًا.. سرعة الرياح تصل لـ 70 كم وهذا موعد ذروتها

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية، موضحة أن هناك نشاط للرياح وأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والصعيد وسيناء.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أن الجميع عليه توخى الحذر فى الساعات المقبلة حيث ترتفع الأمواج لـ 5 أمتار، وتصل سرعة الرياح لـ 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة خاصة في محافظات السواحل الشمالية، وذلك بعد غياب الشمس، أي بحلول الليل.

وتابعت: "الرياح ستكون محملة بالرمال كما سيكون هناك عواصف ترابية على الطرق السريعة والطرق المكشوفة، خلال الساعات المقبلة"، لافتة إلى أن ذلك يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرق، وخاصة على المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية.

وأوضحت أن الأمطار ستكون غدا الأربعاء على كافة محافظات السواحل الشمالية تمد إلى محافظات الوجه البحري وتكون متوسطة، كما تصل على القاهرة بشكل خفيف جدا.

وأكدت "شاكر" أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح ما بين 20 و21 درجة، وعلى السواحل الشمالية تتراوح بين 19 إلى 20 درجة، وعلى جنوب البلاد تتراوح بين 26 إلى 27 درجة مئوية.

وكشفت أن الأحوال الجوية بالبلاد تستقر يوم الخميس المقبل، حيث يعود نشاط الرياح إلى سرعتها الطبيعية، وتهدأ حركة الأمواج على البحر المتوسط، وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

وسبق أن قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الرياح تتقدم مع الوقت إلى الداخل لتكون ذروة نشاطها خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.