حدث في 8 ساعات| توجيه جديد بشأن لقاحات كورونا.. وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، خيث تم إعلان قرارت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه من رئيس الوزراء بشأن اللقاحات المضادة للفيروس

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات. كما عرض الوزير دراسة مقارنة لنسب تلقي اللقاح بين المحافظات.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع القادم لمجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقي اللقاحات، في المحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقي اللقاح.

الأرصاد: تحول في اتجاه الرياح و4 تحذيرات لهذه الفئات



كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الآن وخلال الساعات القليلة المقبلة ليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء 8 ديسمبر.

وقال شاهين لمصراوي، إن البلاد تتأثر بدءا من اليوم الثلاثاء وغدا الأبعاء، لكتلة هوائية قادمة على الصحراء الغربية بامتداد مرتفع جوي قادم من شمال أوروبا، بمروره على الصحراء الغربية وتحول اتجاه الرياح إلى جنوبية غربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء.

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ما عقوبة إقامة صلاة الجنازة في المساجد غير المخصصة؟

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السماح بعودة إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والتي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

واستثنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجنازة بالمساجد والزوايا الصغيرة التي لا تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إنه ستتم إحالة الإمام والعاملين للتحقيق حال سماحهم بإقامة صلاة الجنازة في المساجد المستثناة من أداء الصلاة فيها، مشيرا، إلى أن عقوبة مخالفات التعليمات وضوابط صلاة الجنازة تبدأ بالخصم وتصل للنقل خارجة المحافظة، وتصل للفصل نهائيا من الخدمة.

حال انقطاع الطالب عن المدرسة.. الحكومة تقر تغليظ عقوبة ولي الأمر

أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

توجيهات عاجلة من الجيزة.. ورقم طوارئ للإبلاغ عن سقوط الأشجار

وجهت محافظة الجيزة مجموعة من النصائح للمواطنين بتثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط .

كما نصحت المحافظة، في تنويه عاجل، قبل قليل، قائدي السيارات القيادة بحذر خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، حيث يأتي ذلك حرصا من المحافظة على سلامة المواطنين.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد في الأيام القادمة إلى نشاط للرياح الباردة تكون محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

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تطوير مجمع التحرير.. ما هي شركات التحالف الفائز وأنشطة استثمارها؟

وقعت مصر اتفاقا مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير في إطار خطة الدولة لإعادة استغلال الأصول المملوكة لها في منطقة القاهرة.

يأتي ذلك في ظل توجه الحكومة نحو الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في غضون الفترة القادمة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بسرعة الانتهاء من تجهيزات الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لبدء عملية النقل الكاملة.

تحالف تطوير مجمع التحرير:

يتضمن التحالف الدولي الفائز بتطوير مجمع التحرير مجموعة من 3 شركات دولية كبرى وهي: (شكرة العتيبة - مجموعة أكسفورد - جلوبال فنتشرز جروب).

كما يمكن التعرف على باقي التحالفات.. من هنا

التمويل العقاري| "إزاي تاخد شقة بالتقسيط على 30 سنة لو كنت من متوسطي الدخل؟":

بدأت مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، بعد أن أعلن البنك المركزي 13 يوليو الماضي عن إطلاقها رسميًا، وتنطبق المبادرة على متوسطي الدخل حيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لمليون و400 ألف جنيه.

وبدأ البنوك المشاركة في المبادرة في تفعيلها مؤخرا، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بمدة سداد تصل لـ30 سنة، هذا وبجانب المبادرة القديمة للتمويل العقاري التي تصل فائدتها لـ8% متناقصة ومدة سداد تصل حتى 25 سنة.

ويمكن معرفة خطوات الحصول على شقة بالتقسيط على 30 سنة.. من هنا



أغلقوا النوافذ.. الأرصاد تطالب مرضى الجيوب الأنفية بعدم الخروج اليوم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن هذه الحالة يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - السواحل الشمالية - مدن القناة - سيناء- شمال الصعيد) والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وإليكم بعض النصائح التي يجب اتخاذها:

1- يجب إغلاق النوافذ جيدًا.

2- يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء

3- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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اختيار القاهرة عاصمة للثقافة للعالم الإسلامي

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء، تفاصيل فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي 2022 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، "الإيسيسكو" وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتضم الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية المعبرة عن الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة وتشمل إنتاج فيلم تسجيلي خاص بهذه المناسبة من إخراج لؤي جلال، وندوات ثقافية للأفلام، وورش سينمائية لمشروع (ابدأ حلمك) أون لاين بدول العالم الإسلامي، ومشاركة مجموعة من الأفلام (المومياء "مصر" - أسد الصحراء عمر المختار "لبيبا" - الفلاقة "تونس" - وقائع سنين الجمر "الجزائر" - بيروت الغربية "لبنان" - ذيب "الأردن" - المخدوعون "سوريا" - الناصر صلاح الدين - جميلة بو حريد - الوداع يا بونابرت - شكاوى الفلاح الفصيح - الأهرام وما قبله).