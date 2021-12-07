رئيس جامعة الجلالة: نسعى لإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي

كتب- داليا شبل:

أكد الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة استعداد الجامعة الكامل لاستقبال الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم ولا سيما دولة الإمارات، مؤكدًا السعي إعداد جيل مختلف من الخريجين قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي.

ولفت حيدر - خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفدًا من وزارة التربية والتعليم بالإمارات - إلى توقيع اتفاقيات شراكة دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية التي ستمنح شهادات مزدوجة في مجالات مختلفة، واتحاد تكساس الدولي التعليمي الذي يضم 15 جامعة من ولاية تكساس الأمريكية، وأيضًا جامعة هيروشيما اليابانية، حيث يتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بالجامعة.

وقال إنه يتم إعداد الخريجين من خلال برامج دراسية مميزة تخدم رؤية مصر 2030 ومن ضمنها برنامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة تصنيع المواد، وبرامج علوم النانو والتكنولوجيا الحيوية.

ولفت إلى أن الجامعة تمثل امتدادًا للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة بعد افتتاح مشروع المونوريل الجديد، مما سيجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي في ذات الوقت، موضحًا أنها تضم 4 مشروعات عملاقة وهي مستشفى الجلالة الجامعي، ومركز وقاعة مؤتمرات كبرى لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، منوهاً بأن قرار انشاء الجامعة يضم أيضاً تأسيس أكاديمية متقدمة للعلوم تهدف إلى خدمة الأبحاث العلمية.

وتفقد والوفد الإماراتي قاعة المؤتمرات، وكليات الطب والأسنان والهندسة، حيث أبدى الوفد إنبهاره بكافة الامكانيات الموجودة على أرض الواقع، مؤكدين بحث سبل التعاون المشترك للاستفادة من كافة هذه الامكانيات.