القوات المسلحة تفتتح فندقين بالأقصر وأسيوط بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل بهما

العدد ١٨ لـ"الزراعة في كل مصر" يكشف عن أنشطة المديريات في أسبوع

كتب- محمد سامي:

افتتحت القوات المسلحة فندقى الأقصر وأسيوط لضباط القوات المسلحة "جويل" وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل بهما بما يتماشى مع أحدث المعايير الفندقية العالمية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة وتقديم أرقى المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها، والتي تعد من أعرق الأماكن الخدمية لأبناءالقوات المسلحة بصعيد مصر.

وروعي في تنفيذ أعمال التطوير الخاص بفندق القوات المسلحة بالأقصر "جويل" أن يكون التصميم على الطراز الفرعونى تماشياً مع رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بمحافظة الأقصر باعتبارها أهم المدن الأثرية العالمية فضلاً عن موقعه المتميز الذى يتوسط المسافة بين معبدى الأقصر والكرنك ويحظى بإطلالة مباشرة على معبد حتشبسوت ، كما روعى فى أعمال تطوير فندق القوات المسلحة بمحافظة أسيوط " جويل " أن يتم تصميمه وفقاً لأحدث الإنشاءات الهندسية الفندقية المتطورة بالإضافة إلى مراعاة كافة العناصر والمظاهر الجمالية التى تبعث البهجة لكافة المترددين عليها .

حضر مراسم إفتتاح فندق ضباط القوات المسلحة بالأقصر أستاذ دكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بمرافقة مساعد وزير الدفاع وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، كما حضر إفتتاح تطوير فندق ضباط القوات المسلحة بمحافظة أسيوط عدد من قادة القوات المسلحة .

وفى إطار الحرص على نشر الوعى الفنى اللائق لأبناء الصعيد نظمت إدارة نوادى وفنادق ضباط المسلحة " مهرجان الصعيد للأغنية العربية " وذلك بمختلف نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة بمحافظات الصعيد، تم تقديم عدد من الأغانى الوطنية والفقرات الفنية المميزة التى لاقت إعجاب الحضور .

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهية مميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.​

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