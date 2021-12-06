7 عمليات في 21 يومًا.. إيمان الحصري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية خلال 8 أشهر

كتب- مينا غالي:

كشفت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل رحلة مرضها قائلة: "فجأة الحياة اتشقلبت.. كان عندي مشكلة المفروض كنت بعمل عملية بسيطة ويوم أو يومين بالكتير وأطلع، لكن استمررت 8 شهور والمشكلة في الخطأ الطبي اللي حصل في العملية، وفي الطريقة التي تم بها التعامل مع الكارثة مشبهة إياها بالمهزلة".

وأضافت إيمان: "ولأن التعامل كان خطأ في خطأ أجريت لي 7 عمليات في 21 يومًا، وكل شوية بنزل العمليات وباخد بنج كلي ولو كان الموضوع من الأول اتعامل بطريقة صح كنت هخلص على طول"، موضحة أن الخطأ الطبي كان في الأمعاء والقولون.

وتابعت: "بعد ما حدث معي ذهبت لمستشفى وادي النيل، وعرفت أنه كان هناك أخطاء يترتب عليها أخطاء، ومن الوارد أن يحدث خطأ بسيط لكن المشكلة في التعامل مع الخطأ الذي تم بشكل خاطئ، بما ترتب عليه مجموعة من العمليات الجراحية الفاشلة".

وواصلت إيمان الحصري: "لقيت نفسي داخلة في دوامة كبيرة وكنت ما بين السما والأرض لغاية ما في مرحلة اتنقلت من المستشفى اللي كنت فيها وقضيت شهرًا في العناية المركزة"، لافتة إلى أنه حدث لها تلوث في الدم بسبب المشاكل والأخطاء الكثيرة التي حدثت في منطقة المعدة، ولو كان التصرف الطبي وقتها صحيح لم يكن ليحدث كل هذا، مشيرة إلى أنه في مرحلة من المراحل خرج الطبيب وقال لإخوتي: أنا خلصت كل حاجة معاها وادعوا لها، لكن الحقيقة هو كان خلّص أخطاء وليس علاجًا".

وقالت إيمان: "عانيت من ألم شديد جدًا، بدخل عملية وآخد بنج وأخرج منها متدهورة جدا ولكن لم أفقد الأمل أبدا، وكنت طول الوقت أقول لإخوتي: ده كابوس أنا حاسة إني بحلم ومش قادرة أصدق أن ده حقيقي لكن بعد فترة بدأت أستسلم.. وإخوتي الاثنين وابنتي كانوا معي طول الوقت وتركوا كل حياتهم حتى يتفرغوا لي، وبات لديّ هم إني هسيب الناس اللي بحبهم ويحبوني".