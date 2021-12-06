وفد عراقي يدعو وزير الري للمشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للمياه

(مصراوي):

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وفدًا عراقيًا رفيع المستوى برئاسة المهندس حسين عبد الأمير بكة وكيل وزارة الموارد المائية العراقية، وعضوية المهندس مازن داوود، والمهندس جعفر كاظم، والمهندسة سارية إبراهيم.

ورحب وزير الري بأعضاء الوفد العراقى فى بلدهم الثانى مصر، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

من جانبهم نقل أعضاء الوفد العراقى دعوة المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، للدكتور عبدالعاطى لزيارة العراق في شهر مارس المقبل للمشاركة في مؤتمر بغداد الثانى للمياه، معربين عن سعادتهم بزيارة مصر.

وتأتي الزيارة في ضوء نتائج زيارة الدكتور عبدالعاطي، لدولة العراق فى شهر مارس الماضى للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه، والتي تم خلالها الاتفاق بين الدكتور عبدالعاطى والمهندس الحمداني على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة، وأيضًا في ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والري والذي عُقد في شهر يونيو الماضي، والذي اتفق خلاله الجانبين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين والإعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق، وهى الزيارة التي تمت بالفعل في شهر أغسطس الماضي وتم خلالها إجراء العديد من الزيارات الميدانية، وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون بين البلدين ، ومنها تقنيات الري الحديث ، إعادة الإستخدام ، طرق المعالجة ، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين قام أعضاء الوفد العراقى بزيارة عدد من أجهزة الوزارة للتعرف على الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية .. حيث قام الوفد العراقي بزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، كما تم التعرف على أنشطة وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط في مجال استخدام صور الأقمار الصناعية في رصد كافة أشكال التعديات، وتحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه.

وزار الوفد العراقى أيضاً قطاع المياه الجوفية حيث تم استعراض مجهودات القطاع المختلفة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، مع التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، وتركيب منظومة للرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، كما تم استعراض مجهودات القطاع في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، والقيام بزيارة على الطبيعة لأعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمخر سيل وادي دجلة.

كما زار الوفد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، حيث تم استعراض مشروعات وأنشطة الهيئة المختلفة في مجال حماية الشواطئ المصرية، واستعراض مشروعات الحماية المنفذة بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر والمشروعات الجارى تنفيذها بأطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر.

كما زار الوفد للمركز القومي لبحوث المياه حيث تم استعراض الأنشطة البحثية للمركز ومعاهده المختلفة، وتفقد عدد من الأعمال البحثية التي تقوم بها المعاهد التابعة للمركز، مثل النموذج الطبيعي الخاص بدراسة حماية شواطئ مدينة بورسعيد، والنموذج الفيزيائي المعد لقناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لزيارة المعامل المركزية للرصد البيئي، واستعراض التجربة البحثية التي تم تنفيذها بمعهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي والمتمثلة في تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية والتي تعد إحدى التقنيات قليلة التكلفة، وزيارة مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

كما تم زيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ، والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويتمتع بإمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز أو فروعه بالمحافظات، نظرًا لما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للعاملين بالوزارة و للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من مختلف الوزارات، بالإضافة للدورات المقدمة للمتخصصين من مختلف الدول العربية والإفريقية.

ومن المقرر قيام الوفد بزيارة للإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة للتعرف على منظومة الرصد الآلي "التليمتري"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والمصارف والبحيرات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية ، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، ومن المقرر قيام الوفد بزيارة أحد مواقع التليمترى على الطبيعة والواقعة على فم ترعة الإسماعيلية.

ومن المقرر أيضاً قيام الوفد بزيارة لعدد من مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وتطبيقات الرى الذكي بمحافظة القليوبية ، للتعرف على مجهودات الوزارة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومن المقرر أيضاً زيارة مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والذى تم الإنتهاء منه مؤخراً بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً ، وزيارة قناطر زفتى على فرع دمياط.