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الخطيب يستقبل أحمد طارق لاعب السباحة بعد حديثه أمام السيسي- فيديو

03:32 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
الخطيب يستقبل أحمد طارق لاعب السباحة بعد حديثه أمام السيسي- فيديو

صورة من محتوى الفيديو

كتب- محمد سامي:

استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمقر النادي بالجزيرة أحمد طارق لاعب السباحة من ذوي الهمم والذلك تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنى اللعب للنادي الأهلي.

وكان الشاب أحمد طارق البالغ من العمر 25 عامًا وهو من أصحاب الهمم، وبطل السباحة وألعاب قوى قد أعرب عن أمنيته بالانضمام للنادي الأهلي خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

محمود الخطيب النادي الأهلي أحمد طارق السباحة ذوي الهمم الرئيس عبدالفتاح السيسي

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