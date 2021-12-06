الخطيب يستقبل أحمد طارق لاعب السباحة بعد حديثه أمام السيسي- فيديو

كتب- محمد سامي:

استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمقر النادي بالجزيرة أحمد طارق لاعب السباحة من ذوي الهمم والذلك تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنى اللعب للنادي الأهلي.

وكان الشاب أحمد طارق البالغ من العمر 25 عامًا وهو من أصحاب الهمم، وبطل السباحة وألعاب قوى قد أعرب عن أمنيته بالانضمام للنادي الأهلي خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.