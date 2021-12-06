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مصر والجزائر.. عصام الشوالي معلقا على مباراة المنتخب بكأس العرب

11:40 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
مصر والجزائر.. عصام الشوالي معلقا على مباراة المنتخب بكأس العرب

مباراة مصر والجزائر

كتب - محمود مصطفى:

قررت قنوات beIN SPORTS، تكليف المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث مباراة منتخبي مصر والجزائر، غدا في تمام التاسعة مساء، ضمن فعاليات بطولة كأس العرب بقطر.

وتقام مباراة مصر والجزائر على استاد الجنوب، في الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وضمن المنتخبان التأهل لربع النهائي بعد الجولة الثانية، فقد فاز كلاهما على لبنان والسودان في الجولتين الأولى والثانية، ويحتل منتخب الجزائر ومصر صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 6 نقاط لكل منهما.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وعلى قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

وتأهل منتخبا مصر والجزائر إلى دور الثمانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر، بعد أن تغلبا على السودان ولبنان، السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

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كأس العرب قنوات beIN SPORTS مبارة مصر والجزائر استاد الجنوب

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