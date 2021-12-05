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ابنة نجيب محفوظ تكشف تفاصيل عقد نشر أعمال أديب نوبل الجديد

07:45 م الأحد 05 ديسمبر 2021
ابنة نجيب محفوظ تكشف تفاصيل عقد نشر أعمال أديب نوبل الجديد

نجيب محفوظ

(مصراوي):

أعربت أم كلثوم، ابنة أديب نوبل نجيب محفوظ عن سعادتها الغامرة لتوقيعها عقد نشر الأعمال الكاملة لوالدها مع دار ديوان للنشر.

وقالت أم كلثوم في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا سعيدة جدًا ومتفائلة بهذه الخطوة، وأتوقع أن يكون الشغل، في المرحلة المقبلة أفضل مما كان".

وأشارت إلى أن ديوان حصلت على الحقوق الحصرية لنشر الأعمال الكاملة للأديب العالمي نجيب محفوظ، لمدة 15 عامًا تبدأ مايو المقبل.

ووفق بيان صحفي، تعتزم "ديوان" إعادة إحياء تراث نجيب محفوظ وتقديم أعماله المنقحة والمراجعة بأحدث تقنيات النشر الورقي والرقمي والصوتي، والعمل على تمديد أثره الفكري وحفظ إرثه الأدبي الفريد.

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نجيب محفوظ مكتبة ديوان أم كلثوم نجيب محفوظ

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