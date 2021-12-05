Masrawy logo white

ضبط 5 أطنان شيكولاتة فاسدة بمخزن أحد المتاجر الكبرى (صور)

07:54 م الأحد 05 ديسمبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة


كتب- محمد سامي:

كشف المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ضبط ما يزيد عن 5 أطنان شيكولاتة وحلوى أطفال، وكورن فليكس، مستوردة من عدة دول أوربية مثل بلجيكا واليونان وأمريكا منتهية الصلاحية بمخزن أحد المتاجر الكبرى في القاهرة الكبرى.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانوينة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر وتحويله للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما شن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حملة مكبرة على أحد مصانع اللحوم في القاهرة الكبرى، حيث تم ضبط طن و50 كيلو جرام من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية داخل المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق، والتحفظ على السلع الفاسدة لحسن صدور قرار النيابة بإعدامها.

شيكولاتة فاسدة وزارة التموين السلع الفاسدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا