ضبط 5 أطنان شيكولاتة فاسدة بمخزن أحد المتاجر الكبرى (صور)



كتب- محمد سامي:

كشف المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ضبط ما يزيد عن 5 أطنان شيكولاتة وحلوى أطفال، وكورن فليكس، مستوردة من عدة دول أوربية مثل بلجيكا واليونان وأمريكا منتهية الصلاحية بمخزن أحد المتاجر الكبرى في القاهرة الكبرى.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانوينة بالتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر وتحويله للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما شن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حملة مكبرة على أحد مصانع اللحوم في القاهرة الكبرى، حيث تم ضبط طن و50 كيلو جرام من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية داخل المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق، والتحفظ على السلع الفاسدة لحسن صدور قرار النيابة بإعدامها.