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طيران الإمارات تتيح للمسافرين 3 عروض مجانية

03:45 م الأحد 05 ديسمبر 2021
طيران الإمارات تتيح للمسافرين 3 عروض مجانية

شركة طيران الإمارات

كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة طيران الإمارات، عن ثلاثة عروض للمسافرين الذين يزورون دبي خلال الفترة الحالية، تتضمن زيارة قمة برج خليفة مجانًا ويمكن استخدام تذكرة الدخول المجانية حتى 31 مارس المقبل، والثاني تجربة الممر الخشبي في نافورة دبي، والثالث دخول مرصد "فيوز" في فندق إعمار سكاي فيو.

وقالت الشركة، في بيان لها يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم للاستفادة من هذه العروض، والتي تسري للمسافرين الذين حجزوا رحلة ذهاب وعودة إلى دبي في أي درجة بين 29 نوفمبر و22 ديسمبر الجاري للسفر من 29 نوفمبر 2021 و31 مارس المقبل، وأشارت الشركة إلى أن العرض متاح أيضًا من خلال وكلاء السفر المعتمدين ومكاتب طيران الإمارات.

وتابعت الشركة: "هناك طرق التوفير للمسافرين إلى دبي مع طيران الإمارات منها بطاقة دخول مجانية من طيران الإمارات إلى معرض إكسبو"، وكذلك خصومات للمسافرين حتى 31 مارس المقبل في أكثر من 500 متجر ومطعم ومناطق الجذب الترفيهية من خلال إظهار بطاقة الصعود إلى الطائرة.

وقالت الشركة، إنها تستخدم تقنية عدم التلامس ووسعت قدراتها في التحقق الرقمي لتزويد المسافرين بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر اياتا.

شركة طيران الإمارات الإمارات برج خليفة

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