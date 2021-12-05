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عبدالوهاب يبحث مع وزير الاستثمار التنزاني ووزير تجارة زنجبار العلاقات الاستثمارية

03:53 م الأحد 05 ديسمبر 2021
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كتب- محمد غايات:
التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجيفري موامبي، وزير الاستثمار التنزاني، وعمر شعبان، وزير التجارة والتنمية الصناعية بزنجبار، وستيفن بياباتو، نائب وزير الطاقة في دولة تنزانيا؛ وذلك لدفع العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية التنسيق مع الجانب التنزاني لتشجيع كل من الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية على بحث الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك وأهمية تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية، فضلاً عن نقل تجربة الهيئة في مجال ما تقدمه من خدمات مختلفة من شأنها التيسير على المستثمرين.

وأكد عبدالوهاب، أن البلدين لديهما فرص كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال تبادل الخبرات الناجحة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمارات بين الدولتين.

محمد عبدالوهاب الهيئة العامة للاستثمار العلاقات الاستثمارية وزارة الاستثمار التنزانية

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