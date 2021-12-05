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طقس اليوم.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في 48 ساعة مقبلة

01:28 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
طقس اليوم.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في 48 ساعة مقبلة

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المحافظات من درجة إلى درجيتن، حيث تسجل القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري 23 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 28 درجة.

وأضاف شاهين في تصريحات تليفزيونية، أن حالة الطقس معتدل خلال فترات النهار، كما يوجد بعض الأتربة العالقة في الجو، مما تقلل من الرؤية على الطرق خلال فترات النهار، محذرا أصحاب الأمراض الصدرية من التعرض للأتربة خاصة ساكني المدن الجديدة والمناطق المكشوفة.

وتابع شاهين: "يوجد فرص سقوط أمطار على مناطق من السلوم ومطروح قد تمتد إلى الإسكندرية ولكنها أمطار خفيفة".

وأشار إلى أنه بداية من يوم الأحد هيوجد فرص أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الدلتا، كما تنخفض درجات الحرارة لتعود إلى 21 درجة على القاهرة.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية

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