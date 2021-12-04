طلب برلماني بإدراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إنه جدير بنا أن نبرز المبادرات الرئاسية وننشرها بين الشباب ونعمل على تعظيم الاستفادة منها ولاسيما حياة كريمة والتي غيرت الخريطة التاريخية لمصرنا الحبيبة،

وأضاف موسى، في بيان اليوم السبت: من هنا جاءت فكرة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين في المبادرات الرئاسية وجعلهم شركاء في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأعلن النائب تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب، بإدراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين؛ لا سيما الإناث، في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

وأكمل النائب أن إضافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية تُسهم بشكل كبير في جعل الشباب شريكًا أساسيًّا في اتخاذ القرار، وفاعلًا في الحياة العامة، وهذا هو الهدف الأسمى من هذا التعديل التشريعي.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه أيضًا تمت إضافة بنود جديدة للتكليفات والتي من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة في "محو الأمية التعليمية"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

وصرح عضو مجلس النواب بأنه تقدم بمشروع القانون ممهورًا بتوقيع ستين نائبًا وفي انتظار المناقشة من اللجان المهنية.