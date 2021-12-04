"المركزي لمتبقيات المبيدات" و"الأغذية" ينظمان ورشة عمل لتعزيز متطلبات سلامة الغذاء

كتب- أحمد مسعد:

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان "تعزيز متطلبات سلامة الغذاء في سلاسل القيمة الزراعية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية "FAO" حيث استهدفت ورشة العمل مناقشة خمسة محاصيل تصديرية مهمة؛ وهي الموالح والعنب والفراولة والطماطم والنباتات الطبية والعطرية.

وناقش خبراء منظمة الأغذية العديد من المحاور المهمة المتعلقة بمجال إنتاج وتداول وتصدير المحاصيل التصديرية (الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض- معايير الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات في الاتحاد الأوروبي- إدارة أمراض الآفات والمبيدات وطرق إدارة المبيدات في المزارع- أفضل الممارسات الدولية في إدارة التلوث الميكروبيولوجي والمبادئ الوقائية للسيطرة على الأخطار الميكروبية خلال سلاسل الإمداد الغذائية".

وأشارت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل إتمام المعمل بالتعاون مع كل الجهات والمنظمات التي تعمل في مجال سلامة الغذاء لإنتاج غذاء آمن محلياً ودعم الإنتاج للتصدير الزراعي.

وقالت عبداللاه إنه يجب تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وتعميق مفاهيم برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والاستخدام الآمن للمبيدات وأن ذلك يتم من خلال استمرار مثل هذه الورش، مضيفةً أن المعمل تحت مظلة مركز البحوث الزراعية يتطلع لمزيد من التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة بشكل عام ومنظمة الأغذية والزراعة بشكل خاص؛ لما لها من خبرات وتاريخ كبير لمساندة القطاع الزراعي المصري وللمساعدة في نشر الوعي تجاه المفاهيم المختلفة لسلامة وجودة المنتج الزراعي والممارسات الزراعية الجيدة والتوافق مع متطلبات واشتراطات الدول المستوردة.​