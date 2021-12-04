طردته أمه لتتزوج.. تفاصيل جديدة عن الطفل محمود بعد ظهوره مع عمرو الليثي

كتب- مينا غالي:

كشف إيهاب جودة، مدير دار بسمة للإيواء، تفاصيل وجود الطفل محمود، والذي ظهر في حلقة عمرو الليثي أمس.

وقال جودة، لمصراوي، إن الطفل موجود لديه في الدار ويلقى كل الرعاية اللازمة من قبلهم.

وردا على ما أثير بشأن أن أحد السفراء أخذ الطفل، قال مدير الدار: هذا الكلام غير صحيح.

وكان الإعلامي عمرو الليثي، حاول خلال حلقة أمس التواصل مع أم الطفل محمود، والتي تركته لتتزوج، ورفضت أن يعيش معها بعد أن توفى والده، إلا أنها بمجرد أن علمت بأنهم يتصلون بها من أجل محمود أغلقت الهاتف ورفضت التواصل معهم.

وقال عمرو الليثي: الحقيقة أنا مندهش في أم ترمي ابنها في الشارع، ومندهش أكتر من أم ابنها يقولها أرجوكي خليني عندك وترفض، ومندهش إن أخواتها يرموه في الشارع حتى لو كان جوزك حلف عليكي، وعلى فكرة اللي باقيلك ابنك، وبكرة تكبري وتعرفي إن ده العكاز اللي هتتعكزي عليه.