رعايتهم واجب ديني.. وزير الأوقاف: إنجازات ذوي الهمم قوة إضافية للمجتمع

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إن إنجازات ذوي الهمم قوة إضافية للمجتمع وقدوة لغيرهم؛ وهو ما أبرزته الوزارة في أحد إصداراتها في سلسلة رؤية للنشء التي تصدر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو كتاب: "القفز فوق الصعاب" للكاتب الكبير أحمد سويلم .

وأضاف جمعة أن وزارة الأوقاف تولي اهتماماً كبيراً لذوي الاحتياجات الخاصة وتعدهم إضافة قوية للمجتمع، وتؤكد أن حسن رعايتهم واجب ديني ووطني وإنساني.

وتابع وزير الأوقاف بأن ما قامت وتقوم به الوزارة في أداء رسالتها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، نلخصه فيما يلي:

أولًا: البر

إجمالي ما تم صرفه لذوي الاحتياجات الخاصة من الموارد الذاتية للوزارة بلغ 90 مليون جنيه على النحو التالي:

- تم صرف ٢٠ مليون جنيه لمبادرة نور حياة للإبصار.

- تم صرف ٢٠ مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

- تم صرف ٥٠ مليون جنيه لصندوق عطاء المخصص لدعم ذوي القدرات الخاصة وتحدي الإعاقة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن.

ثانيًا: التعيينات

قامت الوزارة بتعيين عدد (47) إمامًا، وعدد (223) عاملًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفترة من 2018 إلى 30 يونيو 2020م.

ثالثًا: ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة.

تقوم الوزارة بنشر خطبة الجمعة أسبوعيًّا مرئية بلغة الإشارة؛ خدمة لـذوي القدرات الخاصة من الصم، وذلك منذ فبراير (2019م)، ويتم نشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف، وقنوات الوزارة على اليوتيوب، وصفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، كما تتم ترجمتها حية من خلال مترجمي لغة الإشارة ببعض المساجد الكبرى.

رابعًا: المساجد الميسرة

تتم مراعاة عمل (رامب) بجوار المداخل للتيسير على متحدي الإعاقة في استخدام الكراسي المتحركة، وكذلك بعض دورات المياه التي تناسبهم في جميع المساجد والمشروعات الجديدة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الأوقاف.

خامسًا: مسابقات الأوقاف المحلية والعالمية للقرآن الكريم

1- في يوليو 2014م تم إعلان أسماء (14) فائزًا من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الذهنية في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم.

2- في يونيو 2015م تم إعلان أسماء (4) فائزين في مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة الذهنية) في حفظ القرآن الكريم.

3- في إطار إعلان عام 2018م عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الدولة لهم، تم إعلان أسماء (27) فائزًا في مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة.

4- في مارس 2019م تم إعلان أسماء (31) فائزًا في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة.

5- في يونيو 2019م تم الإعلان عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى في حفظ القرآن الكريم، وتم تخصيص الفرع الرابع منها لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز عدد (25) متسابقًا.

6- في أبريل 2021م تم الإعلان عن فتح باب التقدم للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه، وتم تخصيص الفرع الثالث لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز عدد (78) متسابقًا.

7- تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثانية والعشرين والتي أقيمت خلال الفترة من 18- 23 أبريل 2015م، لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز عدد (10) متسابقين.

8- تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثالثة والعشرين والتي أقيمت خلال الفترة من 10- 14 أبريل 2016م، لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز عدد (5) متسابقين.

9- تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين والتي سوف تقام خلال الفترة من 11- 15 ديسمبر 2021م ، لذوي الاحتياجات الخاصة.

سادسًا: إصدارات الأوقاف

أصدرت وزارة الأوقاف كتابًا ضمن سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان: "القفز فوق الصعاب" للكاتب الكبير أحمد سويلم، عرضنا فيه نماذج متميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا للبشرية ما لم يقدمه غيرهم على مستوى العالم، ويتم حاليًّا ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

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