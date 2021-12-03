(مصراوي):

علق الإعلامي شريف عامر في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على بعض الانتقادات التي طالته بعد حواره مع صاحب كليب "شيماء".

حيث أعاد "عامر" نشر تغريدة قديمة له جاء نصها كالتالي: "‏مجرد تذكرة، هذه قواعد حسابي الـ4: لا ريتويت لمدح أو ذم.

- لا ترويج لعملي، لا نقاش لأصحاب أحكام مسبقة، الشتيمة سهلة وكتيرة بس مش هنا."

وعلق عامر على هذه التغريدة قائلًا: "علشان فيه ناس أعصابها مشدودة جدًا + بعض التعالي + تجاهل لسمات عصر مختلف + لم يروا الحوار ولا يعرفوا طبيعته من الأساس".

وأضاف: "لأن الموضوع أبسط من كل هواجس المؤامرة الكونية، أتمنى للجميع بعض الهدوء، وأعيد التذكير".

تصدر الإعلامي شريف عامر الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد حلقة أمس من برنامج "يحدث في مصر"، التي استضاف فيها يوسف سوستة مغني مهرجان "شيماء".

وسببت الحلقة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت الإعلامي اللامع. وتصدر مهرجان "شيماء أرجعي متخافيش" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي نظرًا لغرابته وما تضمنته كلماته، فضلاً عن طريقة تصوير الفيديو كليب.​

