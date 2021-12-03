وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يضعان حجر أساس مكتبة مصر العامة

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(مصراوي):

وضعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حجر أساس إنشاء مكتبة مصر العامة بأسوان بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وقالت عبدالدايم إن أرض أسوان تعد أحد العلامات البارزة فى تاريخ الريادة المصرية وتشهد حاليا اهتماما غير مسبوق من الدولة بكافة أجهزتها.

وأضافت أن المحافظة الساحرة تزخر بالعديد من المواقع الثقافية الهامة التي يتوجها مشروع مكتبة مصر العامة، مؤكدة أن تأسيس فرع جديد لها بالمحافظة يأتى ضمن خطوات نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية فى كافة أنحاء الجمهورية باعتبارها أحد وسائل تطوير الوعي وتلعب دورا هاما في خلق أجيال مستنيرة قادرة على استكمال بناء الوطن وتحقيق الرخاء والازدهار.

وأكد محافظ أسوان، تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لإنهاء أعمال إنشاء المكتبة لتقديم خدماتها لأهل أسوان، وثمن دور وزارة الثقافة في تقديم مختلف ألوان الابداع بالمحافظة من خلال الأنشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة.

يذكر أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 3247 م2 وتشمل مبنى مكتبة مصر العامة وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض، إلى جانب جراج متعدد الطوابق وتم إعداد جدول زمنى للتنفيذ خلال 18 شهرًا.